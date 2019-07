Kleine Flieger ganz groß

Am kommenden Wochenende finden auf dem Modellflugplatz am Bindlacher Berg die "Bayreuther Modellflugtage" statt. Die Modellfluggruppe der Luftsportgemeinschaft Bayreuth und viele befreundete Piloten zeigen dabei ihr Können. Am Samstag, ab 14 Uhr gibt es ein freies Fliegen, am Sonntag läuft ab 11 Uhr das Programm des traditionellen Schaufliegens. Es werden Piloten aus ganz Nordbayern erwartet, die dem Publikum mit Segelflug-, Kunstflug- und vorbildgetreuen Modellen einen bunten Querschnitt bieten möchten. Insbesondere kommt das international bekannte Trio Tim Stadler, Robert und Sebastian Fuchs mit einer Staffel aus Starfighter-Modellen. Der Eintritt ist frei. Der Modellflugplatz befindet sich an der B2 oberhalb von Bindlach-Röhrig. red