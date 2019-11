Kleine Feuerwehr hatte einiges zu tun

Ihre Jahreshauptversammlung begannen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dutendorf mit einem gemeinsamen Abendessen. Vorsitzender Thomas Wimber erinnerte in seinem Bericht für 2019 an die Dorfmeisterschaft im Schafkopf, an das Grillfest im Mai und an einen Erste-Hilfe-Lehrgang.

Der Bau eines Abstellraumes ist im Gange und der geplante Lehrgang für den Betrieb einer Kettensäge soll im kommenden Jahr stattfinden. Der Herd in der Küche hat seinen Geist aufgegeben und soll ersetzt werden. Die Anschaffung eines Defibrillators halten die Mitglieder für sinnvoll. Auch ein Ausflug, vielleicht zusammen mit den Oberwinterbacher Schützen, soll wieder stattfinden.

Über ein einsatzreiches Jahr konnte der Kommandant Michael Öffner berichten. Neben zahlreichen Übungen beschäftigten die Wehr zwei Verkehrsunfälle, ein Ölschadeneinsatz auf der Straße und mehrere kleine Brände. Auch im Nachbarort Oberwinterbach hatte die Wehr einen Brandeinsatz.

Der Kassenbestand, erläutert von der Kassiererin Birgit Klein, wird nach den geplanten Anschaffungen der Wehr deutlich kleiner werden.

In seinem Schlusswort sicherte Bürgermeister Helmut Lottes (CSU/UB) der Wehr die Unterstützung der Gemeinde, auch finanziell, zu. Im kommenden Frühjahr kommen die Aktiven zur Neuwahl des Kommandanten wieder zusammen. Karl Holzberger