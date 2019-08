Kleine Erfinder auf Spuren der großen Vorbilder

Beim Ferienprogramm der Aschacher Bücherei tauchten die Kinder in die Welt der Erfinder ein. Das Ziel war, selbst eine Maschine zu entwerfen. Bevor sie jedoch ihrer Kreativität freien Lauf lassen durften, stand ein Besuch im Schloss Aschach an. Langweilig war dieser jedoch nicht. Beatrice Rose-Ebel von der Museumspädagogik des Schlosses, zeigte den Kindern in der Sonderausstellung "Patente Franken" allerlei Erfindungen, deren Wurzeln im Fränkischen liegen. Darunter beispielsweise das Bobby-Car oder die Playmobil-Figuren. Weitere Ideen erhielten die Kinder durch das Vorlesen des Buches "Tatu und Patu und ihre verrückten Maschinen". Mit Legosteinen, die zum Drucken verwendet wurden, erschufen die kleinen Tüftler ebenso kuriose Maschinen wie die Protagonisten des Buches: Beim Ekelzutaten-Entferner aus dem Buch konnte die Aufräum-Maschine problemlos mithalten. red