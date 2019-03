Kleine Dose, große Wirkung

Die Coburger Feuerwehr ist "eine tolle Truppe" - so brachte es Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) bei der Hauptversammlung auf den Punkt. Erfreulich war aber nicht nur, dass zahlreiche Einsätze gut gemeistert werden konnten, sondern auch, dass - entgegen den Trends in anderen Vereinen und Organisationen - der Mitgliederstand konstant blieb.

Kommandant Christian Dudda dankte den Jugendwarten Jens Beugnies und Kevin Reich und allen Helfern der Jugendarbeit für ihre Tätigkeit. Die Feuerwehr Coburg hat im vergangenen Jahr 19 Ausbildungsdienste des Löschzuges 1 durchgeführt. Die Löschzüge 3 und 4, die den Ausbildungsdienst zusammen absolvieren, haben ebenfalls 19 Ausbildungsdienste durchgeführt. Dazu kommen 26 Übungen für Atemschutzgeräteträger, zehn Übungen für Maschinisten, sechs ABC-Übungen, vier Übungen für Führungsdienstgrade, sechs Übungen der Absturzsicherung sowie 42 Übungen der Jugendgruppe. Ein solcher Ausbildungsumfang in dieser Größenordnung sei nur durch eine reibungslose und kameradschaftliche Zusammenarbeit aller Verantwortlichen möglich, würdigte Dudda.

Der Mammutanteil der 332 Sicherheitswachen entfiel im vergangenen Jahr auf das Landestheater, weitere Sicherheitswachen gab es etwa beim Fackelzug des Coburger Convents oder auch beim Samba-Festival.

2018 waren insgesamt 399 Einsätze zu verzeichnen. Davon handelte es sich um 179 Brandeinsätze inklusive ausgelöster Brandmeldeanlagen und privater Rauchmelder; in 204 Fällen wurde technische Hilfe geleistet, 14 Einsätze liefen unter dem Stichwort ABC, außerdem gab es zwei "sonstige Einsätze". Die Einführung der Rauchmelderpflicht bringt auch für die Feuerwehren ein erhöhtes Einsatzaufkommen mit sich, berichtete Christian Dudda. Oftmals sei es nur eine kleine Rauchentwicklung beim Kochen, durch die bereits ein Rauchmelder Alarm schlage. Oft würden dann aufmerksame Nachbarn die Feuerwehr alarmieren. Um den betroffenen Bewohner aus einer verrauchten Wohnung zu retten, müsste häufig schwerer Atemschutz angelegt werden. Durch die Zunahme dieser Rauchmelder-Einsätze habe auch die Zahl der Türöffnungen zugenommen, da bei einem Alarm oftmals die Tür gewaltsam geöffnet werden musste, um die Ursache des Rauchs festzustellen.

Herausragende Einsätze 2018 waren: Befestigen eines Trapezbleches nach Sturm, Brand einer Gartenhütte an der Callenberger Unterführung, Brand eines Pkw in der Wassergasse, Wohnungsbrand Lauterer Straße mit Übergriff auf Dachstuhl und ein Zimmerbrand "Am Schießstand".

Um den Anforderungen einer modernen Feuerwehr gerecht werden zu können, sei neben der Ausbildung auch eine zeitgerechte Ausrüstung nötig, so Dudda. In Auftrag gegeben wurden: ein Gerätewagen "Gefahrgut", ein Kommandowagen sowie eine Keiser-Force-Maschine für die Atemschutz-Aus- und Fortbildung.

Der "Tag der offenen Tür" im Depot am Dammweg war, so der Vorsitzende Daniel Forkel, wieder ein voller Erfolg. Dank der Organisation von Andrea und Volker Stoye konnte der Passivennachmittag durchgeführt werden. Ganz sportliche Kameraden hätten sich wieder an verschiedenen national und international besetzten Feuerwehrwettkämpfen und sportlichen Highlights beteiligt. Auch sei wieder von einigen Kameraden das Feuerwehr-Fitnessabzeichen abgelegt worden. Er dankte Thomas Fritz als Koordinator für die einzelnen Wettkämpfe.

Der Austausch mit der Feuerwehr aus Coburgs belgischer Partnerstadt Oudenaarde wird immer intensiver. In diesem Jahr soll die Partnerschaft auch ganz offiziell besiegelt werden.

Am 12. September 2020 ist die Feuerwehr Coburg Ausrichter des Bezirksleistungsmarsches, verbunden mit dem Bezirksfeuerwehrtag. des