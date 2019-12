Kleine Baumpaten schützen das Klima

Gut ausgerüstet mit Blumentöpfen, Gartenschaufeln und Handschuhen machten sich die Vorschulkinder des evangelischen Montessori-Kinderhauses in Röttenbach gemeinsam mit Helmut Dobrowolny vom Gartenbauverein auf die Suche nach Samen. Sie lernten die verschiedenen Bäume und die dazugehörigen Samen kennen.

Dobrowolny ließ für die kleinen Röttenbacher die Lindensamen fliegen und alle gruben gemeinsam mit ihren Erzieherinnen im Herbstlaub nach Eicheln und Kastanien. Tatkräftig wurde nun Erde geschaufelt, mühsam gesiebt und in die Blumentöpfe verteilt. Wer Glück hatte, fand einen kleinen Setzling, ein kleines Eichenbäumchen, das vorsichtig ausgegraben und in die Blumentöpfe umgesetzt wurde. Die zuvor gesammelten Eicheln, Kastanien und Lindensamen pflanzten die Kinder in ihren Blumentopf.

Pflanzung am Tag des Baumes

Bis zum Tag des Baumes am 25. April 2020 kümmern sich die Kinder nun um ihr "Bäumchen" und pflanzen es dann mit dem Röttenbacher Bürgermeister Ludwig Wahl und Dobrowolny auf das ausgesuchte Grundstück neben der neuen Turnhalle der Grundschule Röttenbach. Die Baumpaten sorgen mit ihrem Projekt für ein besseres Klima und eine saubere, gute Luft sowie einen besseren CO2 -Austausch in Röttenbach. Julia Scharf