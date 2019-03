Meyer's Band spielt am Freitag, 8. März, ab 20 Uhr live in der Regena-Bar. "Kleine Band - super Sound!" heißt es in der Ankündigung. Eine Sängerin und ein Klavier, mehr braucht es nicht für eine Reise durch sechs Jahrzehnte Musik. Vom Wirtschaftswunder über Stevie Wonder und The Beatles bis Ed Sheeran. Perfekt zum Chillout oder Tanz. Alles unplugged, live und mit viel Charme, Gefühl und Groove. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. sek