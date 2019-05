Am Donnerstagmorgen bog ein 70-jähriger Heldburger mit einem Kleinbus in der Ortsmitte von Pfaffendorf aus einer Nebenstraße auf die Pfaffendorfer Hauptstraße (B 279) ein. Dabei übersah er einen Lkw-Pritschenwagen einer Bamberger Dachdeckerfirma, mit dem ein 40-jähriger Arbeiter auf der B 279 in Richtung Norden unterwegs war. Der Kleinbus erwischte den Lkw noch leicht am Fahrzeugheck. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.