Kleinbus landet an Leitplanken

Starkregen wurde am Dienstagabend einem 32-jährigen Nürnberger auf der A 73 bei Rödental zum Verhängnis. Der Nürnberger befuhr gegen 20.45 Uhr mit seinem Mercedes-Kleinbus die Autobahn in Richtung Nürnberg, als bei Rödental Starkregen einsetzte. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er ins Schlittern und fuhr zunächst gegen die rechte Außenschutzplanke. Von dieser prallte er wiederum ab und schlitterte in die Mittelleitplanke. Der Aufprall war so heftig, dass fünf Felder der Mittelleitplanke aus ihren Verankerungen gerissen wurden. Der Nürnberger wurde glücklicherweise bei diesem Unfall nicht verletzt. An seinem Mercedes-Kleinbus entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Wiederbeschaffungskosten eines solchen Fahrzeugs dürften laut Polizei bei mindestens 50 000 Euro liegen. Zu spürbaren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. pol