Die "Sängerlust" vom Stadtteil Grattstadt ist nach wie vor singfähig, auch wenn sie aus nur zwölf Sängern besteht. Brigid Jacobi, die seit 30 Jahren Chorleiterin ist, macht es möglich. Bei der Hauptversammlung der "Sängerlust" blickte Vorsitzende Bärbel Balzer auf das vergangene Jahr zurück. Gesungen wurde zu runden Geburtstagen von Mitgliedern sowie in den Seniorenheimen "Löwenquell" und "Rodacher Leben", der Chor hat die Gedenkstunde am Ehrenmal umrahmt und am Heiligen Abend in der Kirche gesungen. Die Vorsitzende bedankte sich bei Brigid Jacobi und bei der Familie Rieß, die den Probenraum zu Verfügung stellt. Die anstehende Neuwahl führte Bürgermeister Tobias Ehrlicher durch. Vorsitzende ist weiterhin Bärbel Balzer, Zweite Vorsitzende ist Chorleiterin Brigid Jacobi, Schriftführer ist Uwe Schubert und Kassenwartin Angelika Rieß, Kassenprüfer sind Ingrid Schunk und Gisela Wank. Ehrlicher dankte im Namen der Stadt und des Stadtrates für das Engagement. Nach der Renovierung könne das Gemeindehaus wieder für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden, kündigte der Bürgermeister an.

Vom Sängerkreis Coburg und der Sängergruppe "Sennigshöhe" überbrachte Leopold Schindler Grüße. Er bedankte sich dafür, dass in Grattstadt die Tradition des Singens aufrechterhalten werde. Er bezeichnete den Chor als "klein, aber fein". Die Mitglieder strahlten viel Freude aus und seien zu bewundern. Sie sollten den Mut nicht verlieren und weiter zusammen singen.

Im vergangenen Jahr fanden 24 Singproben mit Chorleiterin Brigid Jacobi statt. Jacobi zeigte sich sehr zufrieden. Sie bedankte sich bei allen Anwesenden mit einer Blume.

Bei Angelika Rieß, die sie als Hauptmotor des Vereins bezeichnete, bedankte sie sich mit einem kleinen Blumensträußchen, ebenso bei Bärbel Balzer, die mit Geschick den Verein führe, und auch bei Ingrid Schunk, die lange Zeit als Vorsitzende fungiert habe. Jacobi selbst bekam einen Blumenstrauß zu ihrem Jubiläum. kagü