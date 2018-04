Kleidungsstücke fingen Feuer

Ein Feuer wird aus Mönchstockheim im Landkreis Schweinfurt gemeldet. Am Sonntagabend wurde gegen 19.15 Uhr in einem Anwesen in der Seestraße die Feuerwehr benötigt. Aus bisher ungeklärter Ursache waren Kleidungstücke, die auf einem Sofa lagen, in Brand geraten. Die anwesenden Personen konnten das Feuer löschen. Die Feuerwehren aus Gerolzhofen, Mönchstockheim und Sulzheim waren vor Ort und übernahmen Folgemaßnahmen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Zimmer wurde auch in Mitleidenschaft gezogen. pol