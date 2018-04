In der Reihe "Frau und Beruf" laden die Beratungsstelle für Arbeitslose, die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamts und die Beauftragte für Chancengleichheit des Jobcenters Kulmbach am Dienstag, 17. April, von 9 bis 12 Uhr zu der Veranstaltung: "Dress for Success - Ihr überzeugender Auftritt" ein. Aussehen, Auftreten und Verhalten sind ein Baustein die Persönlichkeit und damit ein unverzichtbarer Teil des professionellen Auftritts im Berufsleben. In diesem Seminar lernen Interessierte die kommunikative Wirkung von Kleidung und Farben kennen und erfahren, welche Stilelemente ein überzeugendes, äußeres Erscheinungsbild ausmachen. Wer möchte, kann zu dem Treffen sein aktuelles Bewerbungsoutfit mitbringen. Die Veranstaltung findet in der Beratungsstelle für Arbeitslose in Kulmbach, Kronacher Straße 9, statt. Um telefonische Anmeldung unter der Nummer 09221/4377 wird gebeten. red