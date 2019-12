Kleidung gestohlen und ins Auto gepackt

Mehrere Kleidungsstücke im Wert von über 90 Euro entwendete eine Frau am Dienstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft. Wie die Polizei meldete, beobachteten gegen 13.45 Uhr Mitarbeiter eines Geschäfts in der Sinnaustraße eine 44-jährige Kundin, die aus dem Laden lief und acht Teile Konfektionsware über dem Arm trug. Sie lud diese in ihr geparktes Fahrzeug, worauf sie auf ihr Tun angesprochen und ins Büro gebeten wurde. Seitens der Geschäftsführung wurden ein Hausverbot verhängt. pol