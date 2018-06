Kleidung für den guten Zweck

Weitere Abgabemöglichkeiten



Mehrere evangelische Gemeinden im Dekanatsbezirk Michelau führen gemeinsam mit der Deutschen Kleiderstiftung eine Kleidersammlung durch. Die gemeinnützige Organisation leistet damit Hilfe für Bedürftige in Deutschland und Osteuropa. Benötigt werden gut erhaltene, saubere Bekleidung für alle Altersgruppen und jede Jahreszeit. Darüber hinaus können auch Schuhe und Textilien wie Bettwäsche, Handtücher und Tischdecken gespendet werden. Nicht mehr tragbare Kleidung und stark verschmutze oder beschädigte Textilien sind für die Kleidersammlung nicht geeignet.Gesammelt wird vom 25. bis 30. Juni an folgenden Sammelstellen: Burgkunstadt: Pfarrhaus-Garage, Rangengasse 5; Gemünda: Pfarrhaus - Holzlege; Heilgersdorf: Carport am Pfarrhaus, Hauptstraße 9; Mitwitz: Pfarramt-Garage; Obristfeld: Pfarrscheune; Ebnether Weg; Redwitz: Garage hinter dem Pfarrhaus, Rosenstraße 2; Schottenstein: Scheune Familie Stahl, neben Rossacher Str. 8 (nur am 29. Juni ab 14 Uhr und am 30. Juni bis 18 Uhr); Tambach: Kirchbus-Garage (oberhalb der Kirche); Zapfendorf: Garage vom Pfarrhaus (linke Seite), Oberweg 2.In Lahm im Itzgrund und in Gleußen können Kleiderspenden am Samstag, 30. Juni, bis spätestens 9 Uhr vor den Häusern bzw. an der nächsten Fahrstraße abgelegt werden. Freiwillige Helfer sammeln im Laufe des Tages die Sachen mit Fahrzeugen ein.Und vom 2. bis 4. Juli können Kleiderspenden in Michelau zum Evangelischen Pfarramt, Kirchplatz 5, oder zum Evangelischen Gemeindezentrum, Schillerstraße 9, in Neuensorg zur Auferstehungskirche und in Schwürbitz zur Kirche gebracht werden.Die Deutsche Kleiderstiftung sortiert Kleiderspenden und gibt sie an Kleiderkammern und soziale Einrichtungen national wie international weiter. Weitere Informationen gibt es unter www.kleiderstiftung.de . red