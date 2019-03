Nach dem Erfolg im Jahr 2018 geht das Amt für Stadtmarketing und Kultur mit dem Angebot "Einkaufsspaziergänge rund ums Jahr 2019" in Kooperation mit den Herzo-Gästeführern nun in die zweite Runde. Darauf wird in einer Pressemitteilung aufmerksam gemacht.

Man hat den Weltfrauentag. zum Anlass genommen, einen besonderen Rundgang anzubieten. Titel: "Kleidsames Herzogenaurach - weiblich, modisch, lokal". Am Freitag, 15. März, um 17.30 Uhr können sich interessierte Frauen und Männer mit der Gästeführerin Ottilie Sachs auf Fashion-Pfaden bewegen. Treffpunkt ist am Nürnberger-Tor-Platz / Ecke Ritzgasse.

Der Weg führt von Mode Fischer über Röttger Schuhe & Mode bis hin zum Fotostudio am Schloss. Judith Jochmann und Bettina Geier-Hildel vom Amt für Stadtmarketing und Kultur fordern auf: "Lassen Sie sich beraten zur aktuellen Frühjahrskollektion und dem passenden Schuhwerk und informieren Sie sich, wie freudige Ereignisse in einfühlsamen Fotos porträtiert werden können."

Die Anmeldung kann bis Freitag, 15. März, um 16 Uhr telefonisch erfolgen (09132 /901127), per E-Mail (stadtmarketing@herzogenaurach.de) oder persönlich in der Tourist Info, Hauptstraße 34. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist

die Teilnehmerzahl auf zwölf Personen begrenzt. red