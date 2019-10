Kleiderspenden willkommen

Mehrere evangelische Gemeinden im Dekanat Bamberg führen gemeinsam mit der Deutschen Kleiderstiftung eine Kleidersammlung durch. Benötigt werden der Mitteilung zufolge gut erhaltene, saubere Bekleidung für alle Altersgruppen und jede Jahreszeit. Darüber hinaus können auch Schuhe und Textilien wie Bettwäsche, Handtücher und Tischdecken gespendet werden. Nicht mehr tragbare Kleidung und stark verschmutze oder beschädigte Textilien sind für die Kleidersammlung nicht geeignet.

Abgabemöglichkeiten finden sich vom 14. bis 19. Oktober an folgenden Sammelstellen: Bamberg: Garage neben Pfarrbüro, Pestalozzistraße 27 (14. bis 18. Oktober, jeweils 8 bis 12 Uhr); Pfarramt St. Stephan (Garage), Stephansplatz 5 (Mo, Di, Do und Fr jeweils 9 bis 12 Uhr, Mo-Do zudem 13.30 bis 16.30 Uhr); Gaustadt: St.-Matthäus-Kirche, Bonhoefferplatz 3; Lisberg-Trabelsdorf: Hof der alten Schlossbrauerei, Von-Münster-Platz 1; Mühlhausen: Garage am Pfarrhaus, Hauptstraße 6; Weingartsgreuth: Schuppen am Gemeindehaus, Nr. 23.

In Steppach, Pommersfelden und Limbach findet am Samstag, 19. Oktober, eine Straßensammlung statt. Kleidung und Schuhe sowie Haushaltswäsche können dort im Plastikbeutel wetterfest verpackt bis spätestens 9 Uhr vor das Haus beziehungsweise an die nächste Fahrstraße gestellt werden. Freiwillige Helfer sammeln dann im Laufe des Tages die Spenden mit Fahrzeugen ein. red