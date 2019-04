Kleidersammlung zugunsten Dorfkirche

Die katholische Kirchengemeinde führt wieder eine Kleidersammlung zur Kirchensanierung am Freitag, 5. April, durch. Die Kleidersäcke sollen ab 17 Uhr gebündelt am Straßenrand stehen. Die nächste Sammlung ist am 18. Oktober geplant. Auch unter dem Jahr werden auf Anfrage Altkleidersäcke abgeholt. Infos bei Stefan Kohlhepp, Tel.: 09724/1284. sek