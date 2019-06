Das evangelische Pfarramt weist noch einmal auf die Kleidersammlung der Deutschen Kleiderstiftung hin. Sie findet von kommenden Montag, 24. Juni, bis Samstag, 29. Juni, statt. Die Sammelstellen sind in Westheim bei F. Baum in der Eschenauer Straße 24 und in Eschenau im Alten Pfarrhaus im kleinen Saal. Es wird darum gebeten, nur gut erhaltene Kleidung im Beutel oder gut verpackt abzugeben. Die Kirchengemeinden Westheim und Eschenau bedanken sich schon jetzt für die Unterstützung. red