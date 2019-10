Kleidersammlung in Schleichach

Die Pfarrei Oberschleichach weist auf die Kleidersammlung am Samstag, 26. Oktober, in Ober-, Unter- und Neuschleichach hin. Die Kleidersäcke sind in den Kirchen und Geschäften ausgelegt oder bei der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Sabine Weinbeer (Telefon 09529/950120) erhältlich. Die Pfarrei schließt sich der Kleidersammlung der Kolpingsfamilie Eltmann an, die den Weg über die Organisation "FairWertung" geht. Gesammelt werden (möglichst tragfähige) Altkleider, Bettwäsche, Bettzeug und Schuhe. Es wird gebeten, die Kleidersäcke ab 8 Uhr am Straßenrand bereitzulegen, die Sammlung beginnt spätestens um 8.30 Uhr.

Altkleider sammelt die Kolpingsfamilie Trossenfurt am gleichen Tag in Trossenfurt, Tretzendorf, Hummelmarter und Fatschenbrunn. red