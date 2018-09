Kleidersammlung für die Afrika Hilfe

Die jährliche Kleidersammlung der Afrika Hilfe Franken wird am Samstag, 15. September, mit einer Straßensammlung in Hammelburg Kernstadt, Diebach, Pfaffenhausen und Untereschenbach durchgeführt. Das Sammelgut soll ab 8 Uhr an der Straße abgestellt sein. In den anderen Stadtteilen sowie in Elfershausen, Machtilshausen, Langendorf, Sulzthal, Ramsthal und Wirmsthal wurden Sammelstellen eingerichtet, bei denen die Kleiderspenden abgegeben werden können. Die Verladestation ist am Samstag von 8 bis 12 Uhr auf dem Schotterplatz hinter dem Sportzentrum/Tennisplatz. Infos bei Monika Mützel, Tel.: 09732/785 765, oder unter www.afrika-hilfe-franken.de/termine. sek