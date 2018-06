Kleidersammlung der Kirchengemeinde

red



Am kommenden Samstag, 30. Juni, führt die Evangelische Kirchengemeinde in Schney ab 9 Uhr ihre jährliche Kleidersammlung zusammen mit der Deutschen Kleiderstiftung durch. Die Organisatoren bitten darum, Kleidung, Schuhe sowie Haushaltswäsche im Plastikbeutel wetterfest und nicht zu schwer zu verpacken und die Spenden bis spätestens 9 Uhr an die nächste Straße zu stellen. Außerdem wird darum gebeten, nur tragbare Kleidung und keinen Müll bereitzustellen, damit die Kleidung fair weiter verwertet werden kann.