Während der Herbstferien von Montag, 28. Oktober, bis einschließlich

Freitag, 1. November, hat die Kleiderkammer des Caritasverbandes Forchheim in der Birkenfelderstraße 15 (Tel. 09191/7072-24) geschlossen.

In dieser Zeit könne keine Kleidung angenommen werden, heißt es in einer Mitteilung. Am Dienstag, 5. November, findet von 10 bis 16 Uhr ein Sonderverkaufstag statt. red