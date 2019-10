Kleiderflohmarkt in der Sporthalle

Gut erhaltene Bekleidung hat ein ungenutztes Schattendasein im Schrank nicht verdient. Vor diesem Hintergrund ergeht eine Einladung zum Kleiderflohmarkt am Freitag, 4. Oktober, von 17 bis 20 Uhr in der Peter-J.-Moll-Halle in Bad Staffelstein unter dem Motto "Marken & aktuelle Styles". Angeboten werden bei diesem Flohmarkt, nach Größen sortiert, Bekleidung ab Größe 34, Schuhe und Accessoires. Die Kleiderannahme erfolgt am Donnerstag, 3. Oktober, von 11 bis 12 Uhr, die Rückgabe nicht verkaufter Kleidungsstücke am Samstag, 5. Oktober, von 10 bis 11 Uhr, jeweils in der Peter-J.-Moll-Halle. red