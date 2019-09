Zwei 21- und 24-jährige Kunden eines Verbrauchermarktes an der Willy-Brandt-Allee in Forchheim sind am Mittwochmittag dabei angetroffen worden, wie sie Schmuck und Bekleidung im Wert von knapp 23 Euro an der Kasse vorbeischmuggelten. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl ist die Folge.