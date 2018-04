Kleiderbörse am Samstag

Die Bamberger Kleiderbörse geht in die elfte Runde. Am Samstag, 21. April, heißt wieder: "Heute meins, morgen deins". Bei Cocktails, Häppchen und guter Stimmung werden hochwertige gebrauchte Damen- und Herrenkleidung, Schuhe und Accessoires verkauft. Die Secondhandkleiderbörse ist Anlaufstelle für alle, die ihre Garderobe aufpeppen und gleichzeitig Umwelt und Geldbeutel schonen möchten. Auch wer im eigenen Kleiderschrank Platz für Neues machen will, ist hier richtig, teilen die Veranstalter mit. Gegen eine geringe Gebühr kann im Vorfeld ein Tisch gemietet werden. Der Erlös aus der Standmiete und Getränke- und Essensverkauf wird zu 100 Prozent an "Menschen in Not" gespendet. Die Kleiderbörse findet im Heinrich- und Kunigundesaal, Kleberstraße 28, statt. Anmeldungen: kleiderboerse-bamberg@gmx.de. red