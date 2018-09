Kleider und Spielzeuge

Am Sonntag, 7. Oktober, veranstaltet der Kindergarten St. Maria Magdalena Münnerstadt einen Kleider- und Spielzeugbasar. Dieser findet von 13 bis 15 Uhr in der Alten Aula statt. Verkauft werden Herbst- und Winterbekleidung, Babyausstattung und Spielzeug. Schwangere haben mit einer Begleitperson bereits um 12.30 Uhr Zutritt. Es gibt eine Kaffeebar mit selbst gebackenen Kuchen. Verkaufsnummern sind telefonisch unter Tel.: 09733/536 90 86 erhältlich. Wer das Team unterstützen will, kann sich auch unter dieser Nummer melden. Der Erlös ist für den Kindergarten zugute. red