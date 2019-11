Kleider-Tauschaktion: Schüler vom Erfolg überwältigt

Das ist der Beweis, dass sie eben doch nicht nur am Freitag Schule schwänzen, sondern sich unter anderem Gedanken darüber machen, wie man Ressourcen schont. Gemeint sind die Schülerinnen und Schüler der Kulmbacher Gymnasien, die zur "Fridays for Future"- Gruppe Kulmbach gehören und in Kooperation mit der Geschwister-Gummi-Stiftung die "3-gegen-3"-Kleidertauschaktion ins Leben gerufen haben.

Vergangenen Samstag haben viele Kleidungsstücke in den Räumen des Familiencafés den Besitzer gewechselt. Eine der acht Organisatorinnen ist Laura Meile vom Markgraf-Friedrich-Gymnasium. "Mit so einem Erfolg hätte ich gar nicht gerechnet. Ich hoffe, dass sich die Aktion in den nächsten Jahren bewährt" freut sie sich und ergänzt, dass die nächste Tauschaktion in dieser Form für März 2020 geplant ist.

Es sprudelt aus den Jugendlichen der "Fridays for Future"-Gruppe heraus vor Ideen bezüglich neuen Projekten zum Thema Nachhaltigkeit und Klima- und Umweltschutz, die sie nun nach und nach in die Tat umsetzen möchten. Laura Meile hofft, dass diese Projekte die gleichen positiven Rückmeldungen ernten, wie die Kleidertauschaktion. Für Freitag, 29. November, haben sie erst einmal eine neue Demo in Kulmbach geplant. rd