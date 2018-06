Kleider bei der Caritas

Am Donnerstag, 5. Juli, hat die Kleiderkammerdes Caritasverbandes Forchheim in der Birkenfelderstraße 15 (Telefon 09191/7072-24) zusätzlich zu den üblichen Öffnungszeiten (dienstags von 9 bis 11 Uhr) von 14.30 bis 16 Uhr geöffnet und bietet gegen ein geringes Entgelt verschiedene Kleidungsstücke an. red