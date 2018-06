Kleemeier landet Doppelsieg

red



Beim ersten bayerischen Freiwasser-Cup knüpfte Patrick Kleemeier von der SG Bamberg fast nahtlos an seine Erfolge der vergangenen Saison an. Bei perfekten äußeren Rahmenbedingungen am Fuße der Burg zu Burghausen hatte der Wöhrsee angenehme 22 Grad. Zunächst startete der 26-Jährige im Bayern-Cup über fünf Kilometer: Hier sicherte er sich nach einer taktisch starken Leistungen den Sieg in der kombinierten Altersklasse 20/25 in 1:06:27,01 Stunden. Gleichzeitig belegte er in der Tageswertung Rang 3. Knapp zwei Stunden später stand der Massenstart über 2,5 Kilometer an, bei dem rund 80 Schwimmer gleichzeitig starteten: Nach einem furiosen Beginn musste Kleemeier dem hohen Angangstempo in der zweiten Runde etwas Tribut zollen. Dennoch schwamm er in 33:02,41 Minuten erneut auf Rang 1 im Bayern-Cup. Bei den parallel ausgetragenen bayerischen Meisterschaften der Masters kam der Bamberger über 2,5 Kilometer in der AK 25 auf den Silberrang. In beiden Rennen schwamm er seine schnellsten je in einem See erzielten Zeiten. Für Kleemeier war es ein wichtiger Vorbereitungswettkampf für die deutschen Freiwasser-Titelkämpfe, die am 28. Juni in Mölln (Schleswig-Holstein) beginnen.