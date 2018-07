Kleemeier im Freiwasser zweimal mit Bronze

Mit viel Erfahrung ausgestattet





Gelungenes Debüt gefeiert



pkl



Bei den internationalen deutschen Freiwasser-Meisterschaften in Mölln (Schleswig-Holstein) sind sechs Aktive der SG Bamberg an den Start gegangen: Während Patrick Kleemeier zu zweimal Bronze in der Altersklasse 25 schwamm, feierten die Nachwuchsschwimmer ein gelungenes Debüt auf nationaler Ebene. Die Einzelwettbewerbe über 2,5, fünf, 7,5 und 10 Kilometer sowie die Staffeln fanden im 22 Grad warmen Schulsee vor der schönen Kulisse der Möllner Altstadt statt. 583 Schwimmer aus Deutschland und der Schweiz absolvierten 762 Einzel- und 75 Staffelstarts.Für Titelverteidiger Kleemeier (Jahrgang 1992) war das Rennen über 2,5 Kilometer in der Till-Eulenspiegel-Stadt ein Kraftakt: Auf dem viermal zu bewältigenden Rundkurs über 625 Meter bildete sich vom Start weg eine große Gruppe, in der es in verschiedenen Altersklassen um Medaillen ging. Kleemeier, der sich in der Mitte des Pulks befand, musste Schläge und Tritte einstecken. Der 26-Jährige verpasste erst im Zielsprint die Silbermedaille, wurde in 34:52,97 Minuten Dritter in der AK 25. Die fünf Kilometer wurden auf einem einen Kilometer langen Kurs ausgetragen. Nach einer schnellen ersten Rennrunde verpasste der Bamberger den Anschluss, errang jedoch den Bronzerang in 1:08:18,99 Stunden. Es war seine zehnte Einzelmedaille bei deutschen Masters-Meisterschaften seit 2016.Die erfahrene Freiwasserschwimmerin Sophia Scheuermann (2000), die kurz zuvor süddeutsche Jahrgangsmeisterin über 2,5 Kilometer im hessischen Großkrotzenburg geworden war, musste sich in Mölln auf die fünf Kilometer konzentrieren, da es über die kürzere Dis-tanz keine Juniorenwertung gab. Nach einem ordentlichen Rennbeginn hatte die 18-Jährige zunehmend mit muskulären Problemen zu kämpfen, so dass sie mit ihren 1:11:24,03 Stunden nicht zufrieden war. Dennoch erreichte sie mit Rang 5 in ihrem Jahrgang einen Achtungserfolg.Mit Dinah Schüpferling (2002), Maja Lehner (2003), Leila Jafoui (2004) und Paul Ender (2004) gingen drei Nachwuchstalente der SG Bamberg zum ersten Mal bei deutschen Meisterschaften an den Start und zeigten durchweg couragierte Auftritte. Die vier jungen SGB-Talente nahmen zudem erstmals die fünf Kilometer in Angriff. Dinah Schüpferling überzeugte über die 2,5 Kilometer mit sehr konstanten Rundenzeiten und belegte in 38:20,83 Min. Rang 14.Auch über die doppelte Distanz schwamm sie sehr konstant und schlug nach 1:16:06,02 Std. als Elfte an. Maja Lehner absolvierte über 2,5 Kilometer ein konstantes Rennen und kam in 39:39,80 Minuten auf Rang 28. Auf den fünf Kilometern war sie auf den ersten 3000 Metern sehr gut unterwegs, bevor sie ihr Renntempo nicht mehr halten konnte: In ihrem Jahrgang kam sie in 1:23:58,57 Stunden auf Rang 22. Leila Jafoui überzeugte bei ihren beiden Auftritten mit gleichmäßigen Rundenzeiten: Im Endklassement belegte sie Rang 23 über 2,5 Kilometer (41:17,91) und den 14. Platz über fünf Kilometer (1:26:07,06). Ender kam über 2,5 Kilometer in 39:22,96 Minuten auf den 22. Platz. Über die längere Strecke gab er nach vier Kilometern auf.Leila Jafoui, Maja Lehner und Dinah Schüpferling waren zum Auftakt schon im Staffelwettbewerb über 3 x 1,25 Kilometer der weiblichen Jugend an den Start gegangen. Nach 3,75 Kilometern schlug Schlussschwimmerin Dinah Schüperfling in 58:27,48 Minuten auf Rang 13 an. Der Bamberger Trainer Michael Schorr freute sich über die couragierten Auftritte seiner Schützlinge.