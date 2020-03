Klebe-Aktion mit Folgen

Martin schweinger Um das Nummernschild seines Autos zu verschönern, hat es ein 20-jähriger Autofahrer mit einer Folie überklebt. Als er am 8. Juli vergangenen Jahres in Oberhohenried in eine Polizeikontrolle geriet, musste er sich von den Beamten belehren lassen, dass dies unerlaubt sei. Denn auch das blaue Euro-Kennzeichen hatte der Heranwachsende überklebt.

Er erhielt einen Bußgeldbescheid, gegen den er Einspruch einlegte - mit Erfolg. Denn Richter Martin Kober stellte am Montag das Verfahren am Amtsgericht in Haßfurt ohne Auflagen ein, obwohl er den 20-Jährigen zuvor belehrt hatte, dass ein "Kennzeichen da beginnt, wo das Blech anfängt", und er im Zweifel lieber die Hände davon lassen solle.

Ohne Vorbelastung

Da der 20-Jährige jedoch keine Punkte im Verkehrszentralregister hat, stellte der Vorsitzende das Verfahren ein. Ganz ungeschoren kommt der junge Kleber indes nicht davon. Seinen Anwalt muss er selbst bezahlen.