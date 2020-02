Klavierkonzerte in St. Bruno

Die Caritas Haßberge lädt Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter des Caritas-Seniorenheims Sankt Bruno und natürlich die Haßfurter Bürger zu Klavierkonzerten in Sankt Bruno ein. Im Rahmen des Projekts "Musik am Nachmittag" finden die Konzerte statt, veranstaltet vom Seniorenheim Sankt Bruno und finanziert von der "Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation" von Erich Fischer aus München, wie die Caritas weiter mitteilte.

Über 10 000 Konzerte mit klassischer Musik hat die Stiftung in den Jahren von 1996 bis Ende 2019 für annähernd 1 000 000 ältere Menschen mitgetragen, initiiert und finanziert vom Stifter Erich Fischer als ein besonderes Dankeschön an die Kriegs- und Nachkriegsgenerationen. In festlichen Sälen bei Kaffee und Kuchen oder direkt in Alten- und Pflegeheimen fanden die Konzerte statt, teilte die Stiftung mit. Einer dieser Säle ist der Orgelsaal der "Kirchenmusik in den Haßbergen", der sich im Dachgeschoss des Hauses Sankt Bruno in Haßfurt befindet. Bei allen Konzerten soll die Bamberger Pianistin Beate Roux musizieren, die seit 2013 für die Stiftung von Erich Fischer im Einsatz ist.

Für Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenheims sind die Konzertbesuche kostenfrei. Der Unkostenbeitrag für Angehörige und Gäste beträgt drei Euro.

Die Termine

Los geht es am Mittwoch, 18. März, um 13.30 Uhr. Die weiteren Termine sind am 15. April, am 6. Mai, am 3. Juni, am 29. Juli, am 5. August, am 9. September, am 21. Oktober sowie am 18. November (stets mittwochs um 15 Uhr) und am Mittwoch, 16. Dezember, um 16 Uhr. red