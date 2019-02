Klaviere mitten in der Stadt

Das neue Projekt des Sängerkreises Coburg-Kronach-Lichtenfels "Spielzeit" möchte die Musik auf die Straßen und Plätze Coburgs tragen. Dazu werden im September Klaviere auf öffentlichen Plätzen aufgestellt, die sowohl Passanten zu spontanem Spiel einladen sollen, aber auch Gruppen einen Auftrittspunkt geben, heißt es in einer Mitteilung. Die Klaviere werden von Künstlern gestaltet und stellen somit schon an sich ein Kunstobjekt dar. Die Planungen sehen ein gemeinsames Event vor, bei dem die Künstler ihr Klavier gestalten. Die so gestalteten Klaviere sollen dann vom 6. September bis 6. Oktober an verschiedenen Orten stehen, unter anderem am Bahnhof, auf der Veste und dem Marktplatz. Einerseits sollen sich Künstlergruppen jeder Couleur eingeladen fühlen, hier einen Flashmob zu veranstalten, andererseits sind schon Programmpunkte rund um die Klaviere geplant, zum Beispiel die 15. Coburger Museumsnacht am 7. September.

Als Erstes müssen die Klaviere aber gestaltet werden. Deshalb sucht der Sängerkreis Künstler, die ein Klavier gestalten wollen - egal ob Profi oder Laie, ob Malerei oder Schnitzerei. Auch Spenden (gerne auch in Form eines Klavieres) oder Sponsoring für das gemeinnützige Projekt wären toll (Infos auf spielzeit-coburg.de). red