Klaushof hat wieder geöffnet

Der Wild-Park Klaushof darf seit dem 11. Mai wieder öffnen. Die Eingangssituation ist aufgrund der derzeit nötigen Besucherführung baulich angepasst worden, und der neu angelegte Ein- sowie Ausgang ermöglicht sowohl den Besuchern als auch dem Kassenpersonal den derzeit vorgeschriebenen Abstand zu wahren, schreibt der Wild-Park. In den kommenden Wochen wird der Park erst um 10 Uhr aufgeschlossen (und nicht bereits um 9 Uhr wie bisher) und es wird auch täglich bis zum Ende der Einlasszeit um 17.15 Uhr Personal im Kassenhäuschen anzutreffen sein. Geöffnet ist der Park bis 18 Uhr.

Nach den derzeitigen Pandemie-Vorschriften der bayerischen Staatsregierung sind entsprechend der Größe des Wild-Park Geländes maximal 250 Besucher zur selben Zeit im Park zugelassen. Die Anzahl der Besucher muss daher am Ein- und Ausgang kontrolliert werden. Der Park hatte in den vergangenen Jahren ca. 60 000 Besucher im Jahr und es liegt darum nahe, dass bei schönem Wetter am Wochenende und zu Stoßzeiten durchaus gelegentlich der Einlass verzögert werden muss, um die vorgeschriebene Besuchermenge im Park nicht zu überschreiten, heißt es in der Mitteilung des Parks weiter.

Die Tiere im Park sind so hungrig wie üblich und können mit dem an der Kasse erhältlichen Futter auch weiterhin gefüttert werden. Nur der Streichelzoo muss geschlossen bleiben. Die tägliche Wildtier-Fütterungsrunde ab 15 Uhr findet ebenso statt, der vorgeschriebene Personen-Abstand kann allerdings zu Einschränkungen führen. Die Wild-Park Besucher selbst werden gebeten, nicht im Park zu picknicken. Das Forsthaus Klaushof hat bereits seinen Kiosk geöffnet, und ab 18. Mai folgt auch der Biergarten. red