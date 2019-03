Klaus Methfessel ist als Chorleiter zurück

Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangverein 1848 Ludwigsstadt freute man sich über die Rückkehr von Klaus Methfessel als Chorleiter. Während seiner krankheitsbedingten Abwesenheit im Jahr 2018 wurde er von Karina Klaumünzner vertreten. "Karina hat ihr Können in dieser Zeit engagiert und produktiv eingesetzt und uns so zu einigen gelungenen Auftritten verholfen", so Vorsitzende Angelika Färber. Im Tandem mit Stefan Reuther wären die beiden ein tolles Team gewesen. Auch Stefan Heyder und Arnold Imsel halfen bei Bedarf als Ersatzchorleiter im vergangenen Jahr aus.

Neben der Ausgestaltung zahlreicher kirchlicher und weltlicher Festtage habe 2018 das 125. Jubiläum des Gesangverein 1893 Ebersdorf angestanden. Der Chor bereicherte den Festabend des Nachbarchores mit einigen Liedbeiträgen.

Schlusspunkt für das Jahr 2018 war die gesangliche Ausgestaltung des Festgottesdienstes am ersten Weihnachtsfeiertag in der Michaeliskirche. Hierbei hat bereits Klaus Methfessel wieder die Chorleitung übernommen.

Während des Jahres 2018 wurden zwölf Chorproben abgehalten. Der Chor besteht derzeit aus zehn Sopranstimmen, acht Altstimmen, drei Bässen, zwei Tenören und eine Tenorette. Mit dem Chorleiter seien 25 Vereinsmitglieder aktive Sängerinnen und Sänger. 37 Personen sind passive Mitglieder.

Mit der Gestaltung der Feierlichkeiten zum 750. Stadtjubiläum von Ludwigsstadt gibt es heuer eine Besonderheit. Der Gesangverein wird den Festkommers und den ökumenischen Gottesdienst mit Liedbeiträgen bereichern. Zudem steht der Festabend zum 100-jährigen Bestehen des Patenvereins aus Haig und das 50. Jubiläum der Heilig-Geist-Kirche an.

Martin Schmidt überbrachte als Stadtratsmitglied die Grüße der Stadt Ludwigsstadt.

Wahlen

Bei den Wahlen gab es kaum Veränderungen. Betty Fritz wurde als neue Schriftführerin gewählt. Sie übernimmt das Amt von Elke Treuner. Vorsitzende Angelika Färber, 2. Vorsitzender Stefan Lindig und Kassiererin Christine Liegl wurden in ihren Ämtern bestätigt. Ebenso Birgit Söllner und Oliver Ehling als Kassenprüfer sowie Margit Schmidt und Ingrid Seifferth als Notenwartinnen. Den Ausschuss komplettieren Martin Porsch und Arnold Imsel als Beisitzer. Frank Ziener