Klaus Lippert spendete schon 50 Mal sein Blut

Es werden ständig Blutkonserven benötigt, deshalb wurde dankbar registriert, dass sich beim 150. Spendetermin in Windheim wieder 92 Spenderinnen und Spender - darunter ein Erstspender - bereitfanden, ihren Lebenssaft zur Verfügung zu stellen, um so erkrankten Menschen zu helfen.

Aktion läuft seit 1983

Ein Dankeschön des Blutspendebeauftragten Ingbert Weigelt galt allen Spendern und ehrenamtlichen Helfern, die sich seit Beginn der Aktion im Juni 1983 in den Dienst der guten Sache gestellt haben. Als Anerkennung und Ausdruck der Wertschätzung wurden folgende treue Spender mit Ehrennadel und Urkunde ausgezeichnet und später vom BRK-Kreisverband geehrt: Klaus Lippert aus Ludwigstadt für 50 Spenden, Natalie Martin und Miriam Schüchner, beide aus Windheim, für 25 Spenden sowie Ronny Kiesewetter aus Tettau für zehn Spenden. Der nächste Blutspendetermin in Windheim ist am 18. Juni. red