Klaus Kasper wiedergewählt

Die Mitgliederversammlung der Freien Wähler Lichtenfels stand ganz im Zeichen der Neuwahlen des Vorstands. Kreisvorsitzender Klaus Kasper aus Bad Staffelstein wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Auch bei der Wahl der Stellvertreter gab es keine Veränderungen. Georg Deuerling, Altenkunstadt, Stefan Hofmann, Lichtenfels, und Bernd Priemer, Hochstadt, wurden erneut als Stellvertreter gewählt.

Gerade auf Ebene des Bezirks erhofft sich Kasper Veränderungen in der politischen Arbeit. Diese sei in der Vergangenheit häufig von Intransparenz geprägt gewesen. Dies sei vor allem 2017 hinsichtlich der Umstrukturierungsmaßnahmen am Klinikum Obermain in Kutzenberg augenscheinlich gewesen, was bei Mitarbeitern, Patienten und bei den Bürgerinnen und Bürgern zu großer Verärgerung geführt habe. Nun stünden in Kutzenberg wieder große Veränderungen an. So plane der Bezirk einen Neubau in zwei Bauabschnitten mit einem Kostenvolumen von 140 Millionen Euro. Die Freien Wähler stünden dem grundsätzlich positiv gegenüber, da einige Häuser in die Jahre gekommen sind. Allerdings dränge sich der Eindruck auf, dass die Verantwortlichen aus der Region nicht oder nur unzureichend in die Planungen mit einbezogen werden bzw. wurden. Nach Ansicht Kaspers sei dies aber dringend notwendig, da ein Neubau in Kutzenberg erhebliche Veränderungen mit sich bringen würde. So stelle sich beispielsweise die Frage, welche Nutzung den historischen Gebäuden in Zukunft zugeführt wird. Außerdem müsse darüber diskutiert werden, was mit den größeren Gebäudekomplexen passiert. Als neue Mitglieder wurden Stefan Ertle, Roger Martin und Christopher Bogdan begrüßt. red