"Horch, horch halt a mol! Horch halt her! Konnstes hörn?" Kabarettist Klaus Karl-Kraus blickt auf 40 Jahre seines Schaffens. Der Auftritt findet am Samstag, 11. Januar, um 20 Uhr in der Rathaushalle Haßfurt statt, wie das Kulturamt als Veranstalter mitteilt. Die Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt, Telefon 09521/688228. In seinem Kabarettprogramm zieht Klaus Karl-Kraus eine Zwischenbilanz. Es ist keine Abrechnung. Es ist die Summe eines künstlerischen und immer den Menschen zugewandten Lebens. Da kommt einiges zusammen: die Erfahrung als Marketingdirektor eines Bankinstituts, der Groove als Musiker, die Spielfreude des Sportreporters und der Blick des Kabarettisten. Foto: Konzertagentur Friedrich