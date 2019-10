Klaus Karl-Kraus bilanziert im Stadtschloss

In seinem neuen Kabarett-Programm zieht Klaus Karl-Kraus eine Zwischenbilanz. Es ist keine Abrechnung. Es ist die Summe eines immer künstlerischen und immer den Menschen zugewandten Lebens. Und da kommt ganz schön was zusammen: die Erfahrung als Marketingdirektor eines Bankinstituts, der Groove als Musiker, die Spielfreude des Sportreporters und der kritische Blick des Kabarettisten. Und schließlich die Erlebnisse als Hochschuldozent und Coach. Und was nicht noch alles. Klaus Karl-Kraus ruht immer in sich, aber er tritt nie auf der Stelle. Die Zwischenbilanz gibt's nun als Bühnenprogramm und ist am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr im Stadtschloss Lichtenfels zu sehen. Tickets sind telefonisch erhältlich unter 09269/980500, im Internet auf www.Live-Concerts.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: Veranstalter