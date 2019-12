Klaus-Haferkorn-Gedächtnisturnier geht in 62. Runde

Das "Haferkorn" - aus dem Bamberger Basketballkalender ist das beliebte Turnier schon lange nicht mehr wegzudenken. Am morgigen Freitag, 20. Dezember, traditionell am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, geht das Klaus-Haferkorn-Gedächtnisturnier des Dientzenhofer- und Clavius-Gymnasiums - eine der der Keimzellen von "Freak City" - ins seine 62. Auflage.

Große Wiedersehensfreude unter den über 250 Teilnehmern herrscht bereits um 8 Uhr in der DG-Halle 2, wenn Schulleiterin Brigitte Cleary die Korbjäger sowie zahlreiche Ehrengäste, darunter auch den Zwillingsbruder des Turnier-Namensgebers, Volkmar Haferkorn, willkommen heißt. 31 Klassenmannschaften aus fünf Jahrzehnten werden dann ab 9.30 Uhr in acht Gruppen (CG-Bert-Peßler-Halle, Georgendamm, DG-Hallen, Uni-Halle) den Kampf um die begehrte Silberschale aufnehmen. Die sportliche Frage dieses Tages: Können "Lieblings-Liebige" den fünften Titel in Serie erringen?

Das Organisatoren-Duo Bertram Wagner und Reinhold Eckert nimmt bei der Begrüßung die Ehrungen als Ausdruck der Wertschätzung vor: Stürmisch bejubelt werden sicherlich "Die Aasgeier", die heuer mit ihrem Spielführer Wolfgang Rockmann zum 45. Mal dabei sind. Mehr Haferkorn geht nicht. Weitere Jubiläen: "Die Claviatoren" (25) und "7 and a half MEN" (10).

Schon lange verbunden

Dazu kommen Einzel-Ehrungen von Spielern, die dem Turnier schon lange verbunden sind: Zum 20. Mal dabei sind Christian Larisch, Daniel Wunderer, Lucian Völker, Jan Hornung und Christoph Sieben. Sein drittes Jahrzehnt vollendet Werner Lang als "Simulanten"-Spielführer.

Gespielt wird in acht Vorrundengruppen mit vielen Begegnungen, in denen verschiedene Generationen aufeinandertreffen, eben typisch "Haferkorn". Zum ersten Mal dabei ist der diesjährige OR-Meister "Trash Talkers" mit Spielführer Louis Heinrich. Die Neuen setzten sich im OR-Finale gegen das CG-Team durch. Ob es gegen die "Optischen Täuschungen" (2001) und die "Astronauten" (2017) zum ersten Erfolgserlebnis reicht?

Nach den sicherlich sehr intensiven Halbfinalspielen (15.15 Uhr) geht es um 16.15 Uhr etwas gemütlicher zu. Beim Einlagespiel der "Oldies" gegen die "Goldies" kommt schon viel Nostalgie auf, wobei heuer auch wieder verstärkt DG-Lehrer (bei den "Goldies") zum Einsatz kommen. Erstmals werden hier auch verdiente "Haferkörner" in den Fokus gerückt: Für ihre langjährige Mitarbeit werden Rafael Rempe (20. Teilnahme), Reinhold Eckert (25), Bertram Wagner und Werner Mönius (beide 40) sowie Monika Peßler (45) geehrt. Als Schiedsrichter fungieren Roland Back und Georg Zenk zum 35. Mal sowie Gerald Fenn zum 40. Mal. Dieter Hofmann bringt es auf die 45. Teilnahme!

Sportlicher Höhepunkt des Turniers ist anschließend das Finale um 17.15 Uhr mit Siegerehrung im Georgendamm. Von hier aus geht es direkt zum internen "Treffen", wo das Turnier "nachgespielt" und die Schulzeit lebendig wird.

Die Gruppenzusammensetzungen und der ausführliche Spielplan sind unter www.haferkorn-turnier.de zu finden. kwa