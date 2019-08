Klaus Bub führt durch Museum

Wer noch nie im Heimatmuseum des Marktes Maßbach war (das sich in Poppenlauer befindet), hat am Sonntag, 11. August, die Gelegenheit, das Museum von 14 bis 18 Uhr zu besuchen. Es ist ein Museum der Geschichte(n), des Begreifens, des Anfassens. Geschichte wird lebendig wenn Klaus Bub, der nun seit 20 Jahren das Museum leitet, durchs Museum führt und dabei viel zu erzählen hat. Die Besucher dürfen dabei auch so manchen Gegenstand sogar selbst in die Hand nehmen. Geöffnet ist das Museum immer am zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr. sek