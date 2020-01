Klaus Bauer ist Ehrenkommandant der Feuerwehr Weidnitz

Auf der Jahreshauptversammlung zeichnete die Feuerwehr Weidnitz verdiente Mitglieder aus.

Vorsitzender Jürgen Scheibel ließ das Jahr Revue passieren. Kommandantin Marion Berthold ging auf das dienstliche Geschehen ein. Demnach gab es regelmäßige Übungen auch im Rahmen der Alarmierungsgemeinschaft, einen Arbeitseinsatz am Feuerwehrhaus, die Führungskräfte nahmen an der Kommandantenversammlung teil und besuchten Lehrgänge, es erfolgten Alarmierungen bei einem Waldbrand und als Öl auf dem Main festgestellt wurde.

Die Kommandantin berichtete auch von lebhaftem Geschehen in der Wichtel- und der Jugendfeuerwehr. Eine besondere Überraschung hatte Kommandantin Marion Berthold noch für Christoph Berthold, Kathrin Berthold und Jürgen Scheibel parat, denn sie waren im vergangenen Jahr die Übungsfleißigsten und wurden deshalb mit einem kleinen Geschenk belohnt.

Vorsitzender Jürgen Scheibel ging auf wesentliche Ereignisse in gesellschaftlicher Hinsicht ein, wobei er unter anderem den Besuch des Landkreisinformationsabends, die Beteiligung am Faschingsumzug in Weismain, die Teilnahme an der Kreisdelegiertenversammlung und der Floriansmesse sowie den Besuch einer ganzen Reihe von Festlichkeiten im Umfeld von Weidnitz erwähnte.

Im weiteren Verlauf legte Jutta Vlastnik den Kassenbericht vor, und Armin Schöps von der Revision attestierte ihr, dass alles in bester Ordnung sei.

Die Jahreshauptversammlung war auch der würdige Rahmen, um verdiente Mitglieder zu ehren.

Auszeichnungen erhielten für zehnjährige Mitgliedschaft Martin Berthold, Max Konrad und Janina Scheibel; auf zehnjährige aktive Dienstzeit blicken Marion Berthold, Astrid Konrad und Alexandra Scheibel. 25 Jahre Mitglied ist Alexandra Scheibel.

Zwei ganz besondere Auszeichnungen gingen an Vorsitzenden Jürgen Scheibel, dessen 25-jährige Tätigkeit als Vereinsvorsitzender Würdigung fand, und an Klaus Bauer, der mittlerweile auf seine 50-jährige Mitgliedschaft zurückblicken konnte. Bauer hatte stets viele Führungsaufgaben wahrgenommen und wurde dafür zum Ehrenkommandanten ernannt.

Lob von der Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Christine Frieß würdigte die Feuerwehr-Gemeinschaft von Weidnitz als eine "sehr fleißige und aktive Wehr", die zudem in vielfältiger Weise auch zur Bereicherung des Dorflebens beitrage: Einer der wichtigsten Aufgaben, der Sicherstellung des Brandschutzes, werden die Feuerwehraktiven in jeder Hinsicht gerecht.

Abschließend wies Vorsitzender Jürgen Scheibel noch auf anstehende Termine hin: Am 17. Februar ist Kegelabend in der Stadthalle, am 25. April das Maibaumaufstellen, bis dahin ist auch das eigens eingebraute Bier herangereift; und das Johannisfeuer in den Mainwiesen am 13. Juni. dr