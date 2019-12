Klassisches und Fetziges im Wechsel

Die evangelische Pfarrkirche "Ad portam coeli" war beim stimmungsvollen Weihnachtskonzert vom Singkreis Tettau und dem Sakral-Ensemble der Tettauer Blasmusik überfüllt. In ihrem breit gefächerten Repertoire gab es Liedgut aus unterschiedlichen Stilrichtungen. Dabei gab es im ersten Block christliche Popularmusik wie "Ich will dich anbeten" mit Sologesängen von Michelle Pechtold und Martin Haußner oder "Damals" aus dem Martin-Luther-King-Musical mit Sologesang von Christiane Fiedler und Lydia Müller.

Bei den verschiedenen modernen Weihnachtsliedern wirkten Christine Fiedler an der Querflöte und Doris Haußner im zweiten Abschnitt an der Klarinette mit. Im dritten Block gab es fetzige Gospelstücke, nach dem Lukasevangelium komponiert. Dabei wirkten Martin Haußner, E-Gitarre, Richard Neubauer, Bass-Gitarre, und Matthias Fiedler, Percussion, mit. Für den vierten Block kündigte Moderator Harald Müller klassische Weihnachtslieder an. Diese waren "Ehre sei Gott", "Engel bringen frohe Kunde" und "O du fröhliche" mit Begleitung von Antje Kraus am Klavier. Zwischen den einzelnen Stücken spielte die Auswahl der Tettauer Blasmusik unter der Leitung von Michael Ruß "Alle Jahr wieder", "Süßer die Glocken nie klingen", "Tochter Zion", "Es wird scho glei dumpa" und den "Andachtsjodler".

Mit einem Gebet und dem Segen verabschiedete Pfarrerin Kristine Wachter die zahlreichen Besucher. Zum Abschluss wurde zusammen mit der Gemeinde unter der Leitung von Anja Knabner das traditionelle Weihnachtslied "Stille Nacht, Heilige Nacht" gesungen. Vor dem kleinen, schönen Gotteshaus gab es für die Besucher von den Mitwirkenden bei milden Temperaturen noch Glühwein.