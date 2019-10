Klassisches Ballett für Anfänger

Ballett kann man nicht nur in jungen Jahren lernen. Die Volkshochschule bietet ab Samstag, 12. Oktober, einen Kurs für Erwachsene, die in die Welt des klassischen Balletts einsteigen oder wiedereinsteigen möchten. Durch die Übungen werden die Dehnbarkeit, Kraft und Koordination verbessert sowie das musikalische Gehör geschult. Tänzerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kurs findet an acht Samstagen von 10.15 bis 11.15 Uhr im Tanzstudio Ramona und Dominique Scholz, Hahnweg 61, statt. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 09561/ 88250 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red