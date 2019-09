Am morgigen Mittwoch, 4. September, um 21 Uhr lädt die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge zu einer entspannenden und anregenden nächtlichen Stunde in die angenehm kühle Dreieinigkeitskirche (Georg-Herpich-Platz 3) ein. Bei Kerzenschein und Musik ist Zeit zum Nachsinnen und um die Seele baumeln zu lassen: Erik Konietzko an Orgel und Klavier und Lena Schmid an der Querflöte entführen die Besucher auf "Eine klassische Zeitreise". Es erklingen unter anderen Werke von Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Max Reger, Philippe Gaubert und Arvo Pärt. Das Konzert dauert etwa eine Stunde. Anschließend ist Gelegenheit, bei einem Gläschen Wein den Abend ausklingen zu lassen. Der Eintritt ist frei - Spenden sind willkommen. red