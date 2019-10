Klassische Musikereignisse

Christiane Reuther Die Konzertreihe der Oberschwappacher Schlosskonzerte verspricht in der Spielzeit 2019/20 wieder ein Hochgenuss für die Freunde der klassischen Musik zu werden. Das berühmte Bamberger Streichquartett mit Raúl Teo Arias, Andreas Lucke, Branko Kabadaic und Karlheinz Busch sowie herausragende Solisten aus den Reihen der Bamberger Symphoniker gestalten seit 1992 diese illustre Reihe.

Umgeben vom Formenspiel des fränkischen Barocks werden im Spiegelsaal oder im Innenhof des Schlosses die Konzerte zu einem Ereignis für viele musikbegeisterte Menschen von nah und fern. Der Cellist Karlheinz Busch moderiert wie immer charmant und kenntnisreich. Julian Roth organisiert und leitet die Reihe von Beginn an. Er ist für alle Fragen offen und ein kompetenter Ansprechpartner.

Festliche Neujahrskonzerte

Die neue Spielzeit bietet elf Konzerte und startet mit den Herbstkonzerten am 16. und 17. November. Unter dem Motto "Berühmte Werke für Streicher und Klavier" ist der Pianist Erwin Stein zu Gast im Schloss. Er gilt als international gesuchter Begleiter für Sänger und hoch geschätzter Kammermusikpartner.

Die festlichen Neujahrskonzerte sind eine beliebte Tradition, bei der Musik von der Wiener Klassik zum Wiener Walzer erklingt. Gespielt werden am 5. und 6. Januar 2020 Ländler, Polkas und Walzer von Schubert, Lanner und Strauß. Zum Bamberger Streichquartett gesellt sich hier Georg Kekeisen, Solobassist der "Bamberger".

Die Frühlingskonzerte am 18. und 19. April stehen ganz im Zeichen der Barockmusik. Die ukrainische Cembalistin Natalia Solotych gesellt sich hier zum Streichquartett dazu. Unter dem Motto "Himmlisches Barock" erklingen virtuose Kostbarkeiten und Seelenfreuden mit herausragenden Werken unter anderem von Händel, Vivaldi, Telemann und J. S. Bach.

Mozart-Konzert im Programm

Das Sommerkonzert unter dem Motto "Arien, Lieder und Instrumentalmusik" findet am 14. Juni ab 19 Uhr im Innenhof des Schlosses statt. Bei ungünstiger Witterung wird in die Marienkirche von Zell am Ebersberg ausgewichen. Zu Gast ist die Sopranistin Nina Romy Dörfler. Sie wird Arien unter anderem von Vivaldi, Händel, Porpora und Mozart singen, begleitet vom Bamberger Streichquartett.

"Mozart, und die Welt fangt an zu klingen" heißt es am 28. Juni ab 19 Uhr im Innenhof des Schlosses. Auch hier wird bei ungünstiger Witterung in die Marienkirche von Zell am Ebersberg ausgewichen. Die "Kleine Nachtmusik" darf als kostbarer Diamant beim Mozart-Konzert nicht fehlen, wenn an die 500 Zuhörer im Innenhof diesem "Immergrün" lauschen. Das Bamberger Streichquartett musiziert mit Günther Forstmaier, dem Soloklarinettisten der Bamberger Symphoniker.

Karten gibt es bei Julian Roth

Ausführliche Flyer zur Konzertreihe liegen bereit. Karten für die Konzerte gibt es beim Organisator Julian Roth, zu erreichen Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 9 Uhr unter 09529/950562 oder per E-Mail an roth-julian@web.de. Die Konzerte finden an den Samstagen ab 18 oder 19 Uhr und an den Sonntagen jeweils ab 11, 18 oder 19 Uhr statt. Noch gibt es einige freie Plätze.