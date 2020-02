Klassik und Philosophie

Mit einem Konzert am Mittwoch, 12. Februar, um 20 Uhr in der Erlanger Heinrich-Lades-Halle feiert der gemeinnützige Theater- und Konzertverein Erlangen (gVe) den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Nach dem ausverkauften Auftakt mit Daniel Hope im Januar ist dieses Mal das Sinfonieorchester Basel unter seinem Chefdirigenten Ivor Bolton zu Gast. Pianist Alexander Melnikow spielt das fünfte Klavierkonzert von Beethoven und im zweiten Teil hören die Gäste mit Peter Maria Simonischek als Sprecher Beethovens "Prometheus". Der mit Preisen überhäufte Simonischek, den viele aus seiner Hauptrolle als "Toni Erdmann" im gleichnamigen Film kennen, liest Texte von Alain Claude Sulzer, die das Sinfonieorchester Basel in Auftrag gegeben hat. Karten bekommen Sie an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.gve.de. red