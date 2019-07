Klassik und Cross-over gehen weiter

Die von der Coburger Gesellschaft der Musikfreunde in der letzten Konzertsaison 2018/19 erstmals eingeführten zwei Konzertreihen haben sich bewährt. Dies ging aus dem Jahresbericht des neuen Vorsitzenden der Musikfreunde, Alfons Kreczy, bei der Hauptversammlung des Vereins hervor. Kreczy würdigte die durchweg "tollen Konzerte" und bedankte sich bei Musikvorstand Joachim Rückert, der das Programm zusammengestellt hatte.

Wieder zwei Linien

Dementsprechend wird es einer Mitteilung zufolge auch in der Konzertsaison 2019/20 wiederum jeweils sechs Konzerte der klassischen "Gelben Linie" und daneben der "green line" geben, in der weiter neue Formate und neue Spielorte erprobt werden. Die Konzerte der "Gelben Linie" bleiben für die Mitglieder kostenlos, für die Konzerte der "green line" werden den Mitgliedern wiederum ermäßigte Preise angeboten. Insgesamt wird den Coburger Musikliebhabern wieder ein außerordentlich breit gefächertes Programm mit zahlreichen Höhepunkten geboten, wie aus der Vorschau von Musikvorstand Joachim Rückert hervorging: Die Saison beginnt am Samstag, 28. September, mit der Schubertiade 2019, einem Konzert der "green line", im Haus Contakt.

Am Montag, 21. Oktober, erwarten die Musikfreunde im Kongresshaus in der Reihe "Podium junger Künstler" das Lazarus String Quartett, das ein Wiedersehen mit der Geigerin Mayumi Kanagawa bringen wird. Zudem wird das Projekt der Musikfreunde, alle sechs Quartette von Bartók zu bringen, fortgesetzt. Der 200.Geburtstag von Clara Schumann bestimmt das Programm des nächsten Konzerts, das das Minguet Quartett am Montag, 4. November, im Foyer der HUK-Coburg bestreiten wird. Es folgt ein Konzert der "green line" am "Green Thursday", dem 28. November: Laura Mann und der Gitarrist Florian Berndt würdigen "Ella - First Lady of Song" im Kunstverein.

In das Jahr 2020 starten die Musikfreunde mit einem besonderen Highlight am Montag, 27. Januar, im Kongresshaus. Auf dem Programm steht ein Konzert aus der "Gelben Linie" mit dem Sestetto Stradivari.

Beiträge werden erhöht

Schatzmeister Dieter Ritz konnte in seinem Kassenbericht für das abgelaufene Konzertjahr ein erfreuliches Plus vermelden, das allerdings ausschließlich auf private Spenden zurückzuführen sei. Angesichts des anhaltenden Mitgliederrückgangs sei dringender Handlungsbedarf geboten. Die Versammlung beschloss deshalb einstimmig eine Erhöhung der Beiträge. Danach steigt der Jahresbeitrag für Einzelmitglieder von 115 auf 125 Euro, der Beitrag für Familienmitglieder nach Anzahl der Personen entsprechend. In der Diskussion wurde darauf verwiesen, dass damit die Konzerte der Musikfreunde nach wie vor außerordentlich günstig seien. Weitere Informationen zum Verein und den geplanten Konzerten gibt es online auf www.musikfreunde-coburg.de. red