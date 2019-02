Klassik trifft Swing in St. Gereon

Zum Auftakt der diesjährigen Konzertsaison veranstaltet das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land in Kooperation mit der Volkshochschule Forchheim das Konzert "Klassik trifft Swing" mit den vier Musikern von "Baroque and blue". Die Veranstaltung findet statt am Samstag, 16. Februar, 19.30 Uhr, in St. Gereon Forchheim.

Mit ihrer Virtuosität und Spiellaune begeistern die vier Musiker seit 2005 in der Besetzung Flöte (Christiane Meininger), Bass (Roger Goldberg), Klavier (Rainer Gepp) und Schlagzeug (Enno Lange). Karten für 14 Euro (zwölf Euro ermäßigt) sind im Vorverkauf unter anderem beim Kulturamt des Landkreises Forchheim, Telefon 09191/861045, erhältlich. red