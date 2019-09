Klassik rund ums Klavier im Stephanshof

"Klassik - Rund ums Klavier" heißt das Motto beim Duoabend Violine & Klavier am kommenden Samstag, 28. September, um 19 Uhr im Kapitelsaal des Stephanshofes.

Bei der vierten Aufführung der Konzertreihe gastiert der Erste Konzertmeister der Bamberger Symphoniker und Primarius des "Trio Franconia", Bart Vandenbogaerde. Der Geiger präsentiert sich erstmalig in Bamberg mit einem Sonaten-Abend im Duo mit der Pianistin und Gründerin der Konzertreihe, Tomoko Ogasawara. Vanderbogaerde steht in der Tradition der belgischen Violinschule von Vieuxtemps und Ysaye, die sich durch technische Virtuosität, Eleganz und einen vollen Ton auszeichnet. Auf dem Programm stehen Werke von Leclair (Sonate D-Dur), Beethoven (Sonate c-moll, Op.30-2) und Franck (Sonate A-Dur ). Karten gibt es beim BVD und an der Abendkasse, Kontakt: triofranconia@gmail.com. red