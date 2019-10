Der Zeiler Kinosaal verwandelt sich wieder in einen Konzertsaal - bereits zum zweiten Mal. Das Kino präsentiert "Cinema Concert 2" unter dem Motto "Klassik meets Jazz". Die musikalischen Auftritte sind am Freitag, 25. Oktober, ab 20 Uhr. Die Mitwirkenden sind das Klassik-Duo "Monika Appel und Peter Marquardt" (Klavier, Geige), das Jugendblasorchester Sand unter Dirigent Matthias Mitrach, Lucky Schmitt am Klavier und als Top Act dann Dieter "bornzero" Bornschlegel (im Bild). Foto: Kino